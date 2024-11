Ilrestodelcarlino.it - Ortenzi "A Milano ci è mancato qualcosa"

Un altro 3-1 subito in casa di, contro una squadra di alto livello, per la Yuasa Battery Grottazzolina che manca ancora l’occasione di portare a casa punti, seppur da una sfida molto complicata come quella in terra meneghina. A fare il punto sulla gara di sabato coach Massimiliano. "Abbiamo fatto all’inizio tanta fatica ad entrare in gara con il cambio palla – ha sottolineato nella sua analisi - tante le situazioni dove non riuscivamo ad uscire. Con il servizio eravamo un pò con il freno a mano tirato, anche tirando nelle zone sbagliate. Loro hanno avuto vita facile: giochi con palla in mano e dall’altra parte fanno fatica, diventa più semplice tutto. Abbiamo provato a girare la sfida, abbiamo fatto dei cambi. Nel terzo set ci abbiamo messo di più dal punto di vista dell’agonismo: abbiamo difeso di più e centrato dei muri vincenti.