Milan-Spagna, sulla testa di Morata si rischia l’incidente diplomatico

o, 11 novembre 2024 - "Alvarosi sta sottoponendo a dei test e li sta superando. Se non si evidenzieranno problemi resterà con noi". Così il ct della nazionale spagnola Luis De La Fuente. L'attaccante delnon era stato convocato per la trasferta di Cagliari in seguito a uno scontro aereo in allenamento, con Pavlovic, nella giornata di giovedì scorso. Il centravanti aveva riportato un forte trauma cranico ed era stato subito portato daello all'ospedale di Legnano dove era stata effettuata una risonanza, con esito negativo. Il giocatore era poi rimasto diverse ore in ospedale per essere monitorato, come da prassi in questi casi. Il giorno successivo, alla vigilia del match di Cagliari, Fonseca era stato chiaro: "Ora sta bene, ma non può giocare. Non capisco come laabbia potuto convocarlo.