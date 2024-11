Gaeta.it - La Spezia si prepara a Sapori e Mestieri, un vivace festival di gastronomia e cultura

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwittertorna a Laper la sua diciannovesima edizione, un evento che si svolgerà dal 22 al 24 novembre e che unisceed arte. Organizzato da Confartigianato, ilvedrà il centro storico della città trasformarsi in un grande palcoscenico per produttori locali, eventi collaterali e attività per adulti e bambini. La manifestazione riceve anche un importante supporto dalla Regione Liguria e dal Comune di La.Unricco di attivitàSia i residenti che i turisti potranno immergersi in un’esperienza unica che combina. Durante i tre giorni, il centro di Laverrà animato da stand di delizie culinarie locali e mercatini artigianali. Gli appassionati dipotranno assaporare prelibatezze tipiche del territorio ligure, come il famoso pesto e altre specialità a base di muscoli.