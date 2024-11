Ilrestodelcarlino.it - La lite tra due ragazzine finisce a bottigliate: arrivano i carabinieri

tra due ragazze degenera e. È successo ieri, nel tardo pomeriggio, in via Montebello, dietro piazza Pertini. A pochi passi dal cinema Goldoni c’è un ritrovo di giovanissimi che trascorrono lì gran parte dei pomeriggio. Attorno alle 19 il clima si è fatto rovente. Urla, insulti e poi il frangersi dei vetri in faccia a una delle due litiganti, entrambi minorenni. La giovane ferita ha iniziato a perdere sangue. Poi avrebbe preso per i capelli l’altra tirando forte al punto di staccarle alcune ciocche dal cuoio capelluto. Una brutta scena tra. Per cercare di dividere le due giovani, quella ferita al volto avrebbe tra 13 e i 14 anni, l’altra più di 14 anni, sono intervenuti gli amici e in pochi secondi è scoppiata una baraonda. Spinte, calci hanno fatto pensare a una rissa ma è stato solo il tentativo dei ragazzi presenti di evitare che si facessero ulteriormente male.