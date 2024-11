Ilfoglio.it - Il tribunale di Roma sospende il trattenimento in Albania di altri sette migranti

La sezione immigrazione deldiha sospeso il provvedimento di convalida deldei, provenienti dall'Egitto e dal Bangladesh, trattenuti nel centro per il rimpatrio di Gjader in: allo scadere dei termini di convalida, ovvero trascorse 48 ore dalla richiesta di protezione, idovranno lasciare il centro ed essere portati in Italia. A differenza di quanto successo tre settimane fa, questa volta i giudicini si sono rimessi alla Corte di giustizia europea con un rinvio pregiudiziale. "Tale scelta è stata preferita a una decisione di autonoma conferma da parte del", si legge in una nota diffusa dalla presidente della sezione immigrazione deldiLuciana Sangiovanni, perché è entrato in vigore il nuovo decreto legge sui paesi sicuri che il Consiglio dei ministri ha approvato il 23 ottobre, di cui Egitto e Bangladesh fanno parte.