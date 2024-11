Movieplayer.it - Il gladiatore 2: rivelato il punteggio su Rotten Tomatoes

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

L'embargo sulle recensioni de Il2 è stato revocato e ciò significa che abbiamo unper l'atteso sequel di Ridley Scott. Sono arrivate le prime recensioni per l'atteso sequel de Ildi Sir Ridley Scott e, sebbene siano in gran parte positive, sembra che IlII farà fatica a essere all'altezza dell'amato primo capitolo. Uscito nel 2000, il film vinse cinque Oscar, tra cui miglior film e miglior attore. Tuttavia, l'entusiasmo per questo seguito è ancora alto e sembra che Il2 sarà un film ricco di azione e divertente per i fan dell'originale. anche se è improbabile che riceva lo stesso tipo di attenzione da parte dei premi. Il2, Paul Mescal si è rifiutato di .