Lanazione.it - Diciottenne aggredito a Pisa, riempito di botte senza motivo

, 11 novembre 2024 – Una seconda violenta aggressione a due giovanissimi nell’arco di sette giorni. Piazza Dante, luogo centrale die simbolo di cultura, che ospita la Sapienza e tanti studenti di giorno, si è trasformata, di notte, in un ritrovo di “ragazzini (di origine macedone, ndr) che bevono e scatenano il caos”. Stavolta, è stato un poco più che 18enne a essere preso a calci e pugniun. Il racconto delle due amiche coetanee è scioccante. “Poteva succedere a chiunque. Ricordo il sangue del mio amico sulle mie mani e sui miei vestiti”, ricostruisce una delle due ancora terrorizzata. “Non ho chiuso occhio per tutta la notte”. Sono le 23 di sabato e i tre – il ragazzo con le due amiche – stanno passeggiando nella strada che arriva a piazza Dante, in centro a