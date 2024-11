Lanazione.it - Cortona Bocce femminile, le ragazze perdono la finale per il titolo italiano ai pallini

Arezzo, 11 novembre 2024 – È mancata solo la ciliegina al percorso di– Lamberti Recupero Materiale Ferroso nel Campionato di società. Alle final four di Atri (Teramo), la squadra aretina, dopo aver prevalso per 5-1 in semisulle romane della Boville, ha ceduto all’ultimo atto contro le calabresi della Catanzarese, a loro volta vincitrici in semicontro le sarde della SOMS. Un vero peccato per la squadra toscana, capace di vincere il girone eliminatorio su Sperone e Scandiccese, per poi eliminare prima le campionesse uscenti della Osteria Grande, poi le marchigiane della Fontespina. Un applauso forte va alla squadra del tecnico Franco Barboni composta dalla capitana trentaseienne Giulia Pierozzi, di cat. A, da 18 stagioni alfiera della, dalla ventottenne Elisa Fanicchi, che fin dalla categoria Under 12 veste la maglia cortonese, dalla trentunenne Rachele Maggio, di cat.