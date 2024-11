Catania minaccia con una pistola due giovani e tenta di rapinarli 30 euro Arrestato 36enne

Leggi l'articolo completo su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato diha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in data 28 ottobre 2024 dal G.I.P. del Tribunale di, nei confronti di:· CASTIGLIA Salvatore (classe 1988),in relazione ad un episodio di rapina aggravata, a duete rapine ed ai correlati reati di detenzione e porto illegale di armi.Le indagini, coordinate da quest’Ufficio ed eseguite dalla locale Squadra Mobile – Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Polizia di Stato, hanno permesso di acquisire, allo stato degli atti e in relazione ad una fase processuale che non ha ancora consentito l’intervento delle Difese, elementi che dimostrerebbero il coinvolgimento dell’indagato in alcuni episodi delittuosi di natura predatoria posti in essere, nel corso del mese di agosto, nella zona del centro storico.