Torino è pronta ad accogliere Jannik Sinner | alle 20 | 30 l’esordio alle ATP Finals 2024 contro de Minaur

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Per le strade disi respira l’aria del grande evento. E se le ATPsin dalla loro prima edizione italiana del 2021 sono state accolte con entusiasmo da parte degli appassionati del Bel Paese, a tal punto che sembra solo questione di tempo prima che venga annunciato un nuovo rinnovo fino al 2030 trae Milano, la presenza dieleva in maniera esponenziale l’interesse. Già in questa settimana di avvicinamento il tennista di Sesto Pusteria ha potuto constatare dal vivo quanto amore ci sia nei suoi confronti e ne avrà ulteriore dimostrazione quando20:30 scenderà in campo nell’Inalpi Arena per sfidare Alex Deal debutto.I GIRONI DI SINGOLARE E DOPPIOMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIODodici mesi faarrivava a questo appuntamento in splendida forma, in grande crescita dopo i successi di Pechino e Vienna, confermando poi nel capoluogo piemontese tutti i suoi progressi.