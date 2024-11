Gaeta.it - Sgombero immediato della nuova baraccopoli a Milano: appello del deputato De Corato

Facebook WhatsAppTwitter La situazione dei centri di emergenza abitativa acontinua a suscitare preoccupazioni tra i politici locali. Riccardo Dedi Fratelli d’Italia e già vicesindacocittà, ha recentemente sollevato un allerta riguardante un insediamento abusivo sorto nella periferia milanese. Questo articolo esplorerà le circostanze riguardanti lae le richieste formulate al Comune.La nascita dell’insediamento abusivoL’area in questione si trova in via Pestagalli, accanto alla linea ferroviaria tra Viale Ungheria e Corvetto. Da alcune settimane, si è constatato un aumentopresenza di baracche, con una tenda che, secondo De, si sarebbe trasformata in una costruzione in legno nel giro di quindici giorni. L’analisi visivazona ha evidenziato la presenza di un passeggino, suggerendo la possibile presenza di bambini.