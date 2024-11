Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “SCUSA SE”, il nuovo singolo di ALMA

Leggi l'articolo completo su Spettacolo.periodicodaily.com

presenta il suoSE” che rappresenta un viaggio emozionante tra sonorità pop e riflessioni profonde che cattura l’ascoltatore con la sua energia e poesia.SE”, ildiA partire dal 8 novembre 2024, sarà in rotazione radiofonica “Se”, ildi, già disponibile sulle principali piattaforme digitali dal 11 ottobre. Il brano segna una nuova tappa nel percorso musicale dell’artista, con sonorità moderne e un’intensità emotiva che non mancheranno di catturare l’attenzione del pubblico.Un Mix di Pop, Dance e Musica Francese“Se” unisce elementi pop e dance a influenze della musica francese, creando un’atmosfera che è allo stesso tempo adrenalinica ed emozionante. Ilsi distingue per la sua capacità di fondere diversi stili musicali, offrendo un’esperienza sonora fresca e coinvolgente, perfetta per chi ama le sonorità contemporanee.