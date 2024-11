Iodonna.it - Pur di essere libera rinuncia alle sue terre in cambio di una rendita annua. Si trasferisce a Parigi e si converte subito allo stile di vita bohemien

Ai funerali di Chopin, il 30 ottobre 1849, l’unica grande assente, tra le tremila persone presenti nella chiesa delle Madeleine a, è George Sand, il suo grande e tormentato amore. Lei è già la prolifica scrittrice e drammaturga francese quando si incontrano nel 1838 nel salotto di casa Listz, il famoso compositore amico del musicista. Alla sua famiglia, a Varsavia, il pianista scriverà: «Ho fatto la conoscenza di una gran celebrità: madame Dudevant, conosciuta sotto il nome di George Sand; ma il suo viso non mi è simpatico e non mi è piaciuta per niente. C’è in lei qualcosa che mintana». Cosa è importante nelladi una donna? Rispondono attrici e attiviste X Leggi anche › Da Marie Curie a George Sand: i tour disulle orme delle sue grandi donne George Sand e l’amore per ChopinNella Histoire de ma vie, pubblicato nel 1855, George Sand descrive così invece il talento del compositore dopo la fine della relazione durata dieci anni: «Il genio di Chopin è il più profondo e il più intenso di sentimenti ed emozioni, che sia mai esistito.