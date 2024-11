Lanazione.it - Pistoiese, tutta la grinta di Villa. Esordio da brividi col Piacenza

Le sue urla durante la rifinitura si sono sentite anche fuori dallo stadio, lo sguardo e le parole sono quelle di chi è consapevole delle difficoltà che lo attendono, ma che comunque non vede l’ora di cominciare. Oggi al Melani, quando alle 14.30 lascenderà in campo contro il, probabilmente un vortice di emozioni travolgerà Alberto, alla sua prima panchina in arancione. Intanto però il tecnico dell’Olandesina ha ben chiaro cosa sia necessario per sfidare la squadra biancorossa e magari tornare al successo dopo un solo punto ottenuto nelle ultime due gare. "Sarà fondamentale l’atteggiamento – ha dettoin conferenza stampa –. In pochi giorni a livello tattico non ho stravolto niente, ma ho cercato di toccare i tasti dell’entusiasmo e delle motivazioni di un gruppo che io ho visto molto affamato.