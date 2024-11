Quotidiano.net - Mtv Emas 2024, Annalisa migliore in Italia: tutti i premiati

è lain. A decretarlo è stata la cerimonia di premiazione a Manchester degli Mtv European Music Awards, che l’ha incoronata per il Bestn Act. “È un riconoscimento enorme che mi fa sentire ancora una volta che il lavoro, l'attenzione ai dettagli, la passione pagano sempre. Sono davvero grata. È un ulteriore spinta a provare a fare sempre meglio” ha commentato la cantante ligure, che soltanto poche ore prima ha incassato in Spagna il premio come ‘Fenomeno europeo dell’anno’ ai Los40. Il premio come Global Icon va a Sua Maestà Busta Rhymes, che si commuove quando lo riceve. BEST NEW BEST HIP-HOP BEST LATIN BEST SONG BEST VIDEO BEST ARTIST BEST COLLABORATION BEST POP BEST AFROBEATS BEST ROCK BEST K-POP BEST ALTERNATIVE BEST ELECTRONIC BEST R&B BEST LIVE BEST PUSH BIGGEST FANS BEST NEW Ayra Starr Benson Boone Chappell Roan Le Sserafim Teddy Swims The Last Dinner Party Tyla Vince Benson Boone BEST HIP-HOP Central Cee Eminem Kendrick Lamar Megan Thee Stallion Nicki Minaj Travis Scott Vince Eminem BEST LATIN Anitta Bad Bunny Karol G Peso Pluma Rauw Alejandro Shakira Vince Peso Pluma BEST SONG Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love) Benson Boone – Beautiful Things Beyoncé – Texas hold’em Billie Eilish – Birds of a feather Chappell Roan – Good Luck, Babe! Sabrina Carpenter – Espresso Vince Sabrina Carpenter con ‘Espresso’ BEST VIDEO Ariana Grande – we can’t be friends (wait for your love) Charli xcx - 360 Eminem - Houdini Kendrick Lamar – Not Like Us LISA ft.