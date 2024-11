Ilfattoquotidiano.it - Media: “Telefonata Trump-Putin giovedì, il presidente Usa ha chiesto al capo del Cremlino di “evitare escalation in Ucraina”

Una. Il primo contatto tra Donalde Vladimirè andato in scenascorso, a poche ore dal voto che ha sancito il ritorno del tycoon alla Casa Bianca. Ileletto ha parlato con il suo omologo russo della crisi in, almeno secondo quanto riportato dal Washington Post, che ha citato diverse persone a conoscenza della questione.aveva dichiaratoa Nbc di aver parlato con circa 70 leader mondiali dopo le elezioni, tra cui ilucraino Volodymyr Zelensky, in una chiamata a cui ha partecipato anche Elon Musk, ma non aveva rivelato lacon. Nel corso del confronto telefonico Donaldha consigliato alrusso di non intensificare la guerra ine gli ha ricordato la consistente presenza militare di Washington in Europa.