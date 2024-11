Ilgiorno.it - Massimo Mortarotti, mister “ghiaccio istantaneo”: così la sua Dispotech da Gordona ha conquistato il mondo

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Chiavenna (Sondrio), 10 novembre 2024 – Dalla vendita delle enciclopedie porta a porta “che mi ha insegnato ad approcciare le persone” all’esempio del padre “uomo caparbio, volitivo”, dalla mozzarella come ispirazione - “nella stessa busta ci stanno sia un liquido che un solido” - all’importanza del rispetto degli altri “in ogni campo della vita”.”, al secolo, compirà 75 anni a dicembre di questo 2024 che segna anche il trentesimo dalla fondazione della sua, leader nella produzione di prodotti monouso per i settori medicale, dentale e sportivo con saldissime radici in Valchiavenna, a, ma oggi presente in oltre 80 Paesi nel. Per celebrare a dovere 30 anni di successo, palazzo Salis a Chiavenna ha ospitato nei giorni scorsi una festa speciale dedicata a tutti i dipendenti che con il proprio impegno quotidiano hanno contribuito alla crescita e alla solidità dell’azienda.