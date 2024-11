Oasport.it - LIVE Milano-Busto Arsizio 3-2, A1 volley femminile in DIRETTA: la Vero Volley soffre ma vince nel ritorno in campo di Egonu

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI CHIERI-CONEGLIANO DIDALLE 15.2020.13 Statistiche che mostrano come il match sia stato piuttosto equilibrato: cinque ace a quattro, 23 errori commessi dacontro i 22 delle avversarie, mentre solamente nel dato dei murinti c’è una piccola differenza, visto cheha messo a referto 13 punti contro i 10 della UYBA. La miglior marcatrice dell’incontro è stata Nika Daalderop, autrice di ben 25 punti.20.10 Vittoria importante pernell’economia del campionato. La formazione di Stefano Lavarini è riuscita a portarsi a casa una partita non scontata, il cui andamento poteva nascondere sorprese non proprio gradite. Alla fine è prevalsa la maggior qualità delle meneghine, sebbene va sottolineato come le biancorosse abbiano creato diversi problemi alle avversarie e, con merito, si è guadagnata un punticino prestigioso che farà comunque morale.