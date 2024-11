Iltempo.it - La decisione a sorpresa di Seymandi dopo la rottura con Segre: che fine fa la “Savio”

A oltre un anno dalladel fidanzamento tra Cristinae l'imprenditore Massimo, la, società di spicco nel settore degli accessori per serramenti in alluminio, ha visto un significativo cambio di assetti., che deteneva l'80% della quota aziendale, ha ceduto la sua partecipazione all'imprenditore israeliano Nash Abramov, attuale amministratore delegato dellae figura chiave nel recente rilancio della società. Abramov ha rilevato la maggioranza delle quote tramite la SprinTec Group srl, società in cui detiene una quota di controllo dell'80%, con il restante 20% nelle mani del direttore generale della, Luca Chiauzzi. Come svela Open, con la cessione delle quote, laesce dal capitale della società, pur rimanendo nel consiglio di amministrazione come semplice consigliera.