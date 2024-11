Ilfattoquotidiano.it - Diciottenne ucciso a Napoli, il cugino di Arcangelo Correra fermato per la detenzione dell’arma. Sequestrata la pistola del delitto

È stato notificato il fermo a Renato Benedetto Caiafa, 19 anni,di, il ragazzo morto ieri adopo essere stato colpito alla testa da uno sparo. Caiafa è gravemente indiziato dei reati di porto edi arma clandestina e ricettazione. Il provvedimento è stato emesso nella tarda serata di ieri. Il 19enne è stato sentito in questura dagli agenti della Squadra Mobile diche indagano sulla morte di.Le indagini – È stato Caiafa a raccontare quanto accaduto, recandosi spontaneamente in questura: il 19enne stava maneggiando lae il colpo che ha ferito a morte ilsarebbe partito inavvertitamente. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione. La pista è dunque quella dell’incidente: laavrebbe esploso un colpo che avrebbe ferito mortalmente