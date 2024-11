Terzotemponapoli.com - Colonnese: “Inter-Napoli? La prima che gioca in casa della seconda, sfida con grandi valori tecnici”

Francesco, ex difensore di, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino in merito alladi San Siro tra le sue due ex squadre. Queste le sue parole:: ildeve ricattare lo 0-3 contro l’Atalanta, l’proverà a sfruttare questa occasione per il sorpasso dopo aver vinto la durissima gara di Champions League contro l’Arsenal“Lachein, unacon. Ildeve ricattare lo 0-3 contro l’Atalanta, l’proverà a sfruttare questa occasione per il sorpasso dopo aver vinto la durissima gara di Champions League contro l’Arsenal. Partita equilibrata, contori che avranno grande voglia di battersi e alcuni anche con motivazioni particolari come Lukaku e Zielinski, i due ex. Su Simone InzaghiInzaghi? Simone era già un profondo conoscitore del calcio, una competenza assoluta su tutti itori di tutte le categorie.