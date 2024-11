Bergamonews.it - Bloccati su una parete verticale, due alpinisti salvati nella notte dal Soccorso alpino

Valbondione. Intervento impegnativo in notturna per i tecnici del: dueincrodati sul Pinnacolo di Maslana, sulle calate in doppia della via del Risveglio, hanno chiesto aiuto poco prima delle 19 di ieri (sabato 9 novembre).A causa della verticalità dellanon era tuttavia possibile raggiungere i due ragazzi con il verricello dell’eli. Sono intervenute quindi le squadre della stazione di Valbondione della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionalee speleologico, portate in cima al pinnacolo dall’elicottero di Como di Areu. I tecnici con una serie di calate hanno raggiunto i duee li hanno portati fino alla base della. L’intervento è terminato solamente all’una e mezza di