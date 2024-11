.com - Basket B nazionale / Magia di Pierotti a 2” dalla fine: la Ristopro batte gli Herons 67-65

Leggi l'articolo completo su .com

La squadra di Niccolai dimentica la serataccia di Caserta e piazza il colpaccio contro la terza forza del girone: la giocata del play argentino decide una partita all’ultimo respiro. Mercoledì ci sarà la trasferta a ChietiCERRETO D’ESI, 10 novembre 2024 – L’invenzione dia centro area a 2’’ fa saltare in piedi il PalaChemiba e regala il colpaccio alla.La squadra di Niccolai si mette alle spalle la brutta prova in infrasettimanale a Caserta e vince contro una delle big del girone, costretta quasi sempre ad inseguire i cartai, apparsi concentrati e generosi per tutti i 40?.Nonostante il 36% al tiro, contro il 43% degli, Fabriano vince perchè ha tenacia nel resistere al rientro dei termali nel terzo quarto e freddezza nel trovare l’ultima giocata vincente.Laha un approccio eccellente disputando i primi due quarti migliori in difesa della stagione e Montecatini viene costretta a 15 palle perse e a soli 25 punti segnati nei primi due quarti.