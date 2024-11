Metropolitanmagazine.it - Arthur Rimbaud e la “Lettera del Veggente”, manifesto artistico dei poeti maledetti

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

«Ho dei miei antenati Galli l’occhio blu slavato, il cervello stretto e la goffaggine nella lotta.». Non amava particolarmente il suo aspetto,, ma aveva le idee chiarissime circa il suo ruolo nella società e, seppur giovanissimo, intendeva fare tutto il necessario per portare a termine la sua missione terrena.Nato nella regione del Grand Est, che accorpa Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena, Jean Nicolascrebbe in una famiglia spaccata a metà. Quando era molto piccolo, il padre abbandonò figli e moglie, che da allora iniziò a firmarsi «la vedova». Era una donna rigida e severa, che vietava ai suoi bambini di giocare in strada e di avere un’infanzia spensierata, dando loro un’educazione paramilitare., pur non amando la scuola, eccelleva negli studi.