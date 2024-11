Lanazione.it - Ztl e Zsc È già bufera sul nuovo regolamento

Non è ancora entrato in funzione e già sono scoppiate le polemiche per ilper i parcheggi sugli stalli blu (ZSC, zona a sosta controllata) e di sosta e transito in ZTL (Zona a traffico limitato) che sarà attivo dal 1 gennaio 2025. L’elemento più evidente introdotto è che si passa a 1 targa per ciascun permesso per stalli gialli e blu, tranne alcune eccezioni: artigiani e residenti. Per quanto riguarda gli artigiani, a ciascun permesso rilasciato possono essere associate due targhe, ma piò accedere solo una alla volta. Se deve accedere la targa secondaria, va segnalato a Pisamo, altrimenti scatta la multa. Gli artigiani non hanno limiti di richiesta permessi. La tariffa è di 180 euro a permesso (+40 euro se si vuole aggiungere la sosta sugli stalli blu nelle zone B, A1 e A2).