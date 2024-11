Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-11-2024 ore 17:30

DEL 9 NOVEMBREORE 17.20 ALESSIO CONTIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA.CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTROCODE ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.PER I LAVORI RICORDIAMO CHE LA VIA DEL MARE È PERCORRIBILE NELLA SOLA DIREZIONE OSTIA TRA VITINIA E IL RACCORDO ANULARENELLO STESSO TRATTO L’OSTIENSE È PERCORRIBILE SOLO IN DIREZIONE.NEL TRATTO I MEZZI PESANTI COMPRESI GLI AUTOBUS VENGONO DEVIATI SU VIA DI MEZZOCCAMINO, VIA COLOMBO, VIA DI MALAFEDE NELLE DUE DIREZIONI.