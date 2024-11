Spazionapoli.it - Verso Inter-Napoli, a San Siro si giocherà in un clima rovente: risposta da brividi dei tifosi!

Sta per finire l’attesa deiper assistere al match tra. Intanto, le ultimissime sui biglietti venduti per la partita. Sono ore caldissime quelle che precedono la super sfida tra. Le due compagini si giocano la vetta della classifica, con i nerazzurri che sono ad un solo punto dagli azzurri. Tale affermazione lascia presagire lo spettacolo che assicurerà il big match. Oltre a ciò, un aspetto da non trascurare è senza dubbio legato all’ambiente. Infatti, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi potranno contare su unmolto.Sanè da sempre uno stadio molto caldo, ma in queste occasioni riesce a tirare fuori il meglio. Infatti, saranno tantissimi ipresenti sugli spalti per sostenere i proprio beniamini. Il, invece, dovrà “accontentarsi” di un numero ridotto di sostenitori, visto il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania.