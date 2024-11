Gaeta.it - Taranto: il tribunale conferma il reintegro di un tecnico licenziato per un post su Facebook

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

WhatsAppTwitter Il recente verdetto del giudice del lavoro deldi, Giovanni De Palma, ha riacceso il dibattito sulle dinamiche lavorative in Acciaierie d’Italia. Dopo aver respinto l’opposizione della società, il giudice hato l’ordinanza emessa nel luglio del 2022, che ha diso ildi Riccardo Cristello. Quest’ultimo era stato allontanato dal suo incarico didi controllo costi per aver pubblicato unsuche invitava a guardare la fiction “Svegliati amore mio“, la quale esplorava le implicazioni sanitarie e ambientali legate all’industria siderurgica.il caso di riccardo cristelloRiccardo Cristello,con una lunga carriera nelle Acciaierie d’Italia, si è trovato coinvolto in una controversia legata a un semplicesocial.