Secoloditalia.it - Siparietto Roccella-Luxuria a Riccione: “Con la destra primo premier donna”; “Speriamo il prossimo sia trans”

Diritti civili, emancipazione femminile, utero in affitto: sono alcuni dei temi caldi affrontati alla kermesse di FdI in corso adal titolo “Per merito, per amore, per libertà” battezzata da Arianna Meloni. Tra i confronti bipartisan anche quello tra la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia, e Vladimir, ex parlamentare di Rifondazione comunista e militante Lgbt. Entrambe ospiti al meeting ospiti nella città romagnola per un faccia a faccia moderato dal vicedirettore del Tg2, Maria Antonietta Spadorcia. “La sinistra ha sempre parlato di femminismo e laha rotto il tetto di cristallo con Giorgia Meloni, non è una cosa casuale”, attacca la ministra, dopo aver duellato sul tema della maternità surrogata. Argomento particolarmente sensibile e sul quale Avs e sinistre hanno acceso un’ultima recente polemica accusando la ministradi “aver spinto” i medici a denunciare i casi sospetti.