Sport.quotidiano.net - Serie B, tredicesima giornata: continua la marcia del Pisa

Bologna, 9 novembre 2024 –lo scontro a distanza trae Sassuolo per la testa della classifica, ma anche questa volta la distanza di 2 punti tra la squadra di Inzaghi e quella di Grosso è rimasta invariata, grazie alle vittorie di entrambe. Ritrova la vittoria il Modena dopo due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro, a farne le spese è la Carrarese, che colleziona la sesta sconfitta in stagione. Succede di tutto al Rigamonti, con Charlys che regala la vittoria al Cosenza all’ultimo respiro. Nonostante la sconfitta, il Brescia rimane in piena zona playoff, ma attenzione a Bari e Catanzaro: con una vittoria (rispettivamente contro Salernitana e Reggiana, entrambe in trasferta), potrebbero agganciare la squadra di Maran all’ottavo posto. Il derby lombardo tra Mantova e Cremonese viene deciso dalla rete di Burrai.