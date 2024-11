Ilgiorno.it - Sara Centelleghe uccisa a forbiciate. Parla la mamma dell’assassino: “Chiedo scusa, mio figlio ha rovinato due famiglie”

Costa Volpino (Bergamo) – Oggiavrebbe compiuto 19 anni. I suoi amici stavano organizzando una festa per il compleanno, un appuntamento a cui teneva molto insieme a quello di Halloween, il primo vissuto “da grandi". Resteranno sogni irrealizzati perché, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre, a Costa Volpino, nell’appartamento al terzo piano dove abitava con la, è statacon una settantina di. BERGAMO//OMICIDIO A COSTA VOLPINO==LA VITTIMA 18ENNE//FOTO DE PASCALE ANSA LOCAL In carcere con l’accusa di omicidio aggravato dalla crudeltà si trova Jashandeep Badhan, 19 anni, ragazzo di origini indiane, (assistito dall’avvocato Micheli) che abitava nella palazzina a fianco a quello della vittima. Per la prima volta, ai microfoni dell’emittente “+ Valli Tv” hato la madre del 19enne che ha confessato il delitto.