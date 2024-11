Ilrestodelcarlino.it - Patrimonio storico: si punta all’ampliamento

edilizio, il comune intende approvare una variante al piano attuativo di riqualificazione e salvaguardia licenziato nel 2003. Se ne è discusso nell’ultima riunione di maggioranza, andata in scena nel pomeriggio di martedì, in cui è stato illustrato il piano sugli immobili censiti, circa 200 unità in più rispetto alle molte che erano già state individuate in passato. Edifici per i quali, a seconda del grado di tutela attribuito, potranno essere ammessi o non ammessi determinati interventi: l’iniziativa, infatti, è volta a salvaguardare i volumi consideratie culturale di San Benedetto da eventuali opere di demolizione e ricostruzione. Il piano, frutto di una collaborazione con la Soprintendenza, verrà esposto in una commissione urbanistica di prossima convocazione, e poi approvato nel consiglio comunale di fine novembre.