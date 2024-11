Sport.periodicodaily.com - Ottava giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna riassapora la vittoria, Maccabi ko

La Virtus torna ad esultare in campo continentale ottenendo la secondabattendo ilTel Aviv per 84-77 nell’/25. Match dominato dai padroni di casa che prendono il sopravvento nel primo quarto respingendo sempre il tentativo di rimonta degli israeliani./25: VIRTUSTEL AVIV 84-77Le V nere si rialzano dopo il ko nel derby con Milano e ottengono la secondain Europa lasciando l’ultimo posto in classifica. Dopo lo svantaggio iniziale di 17-16, la squadra di Banchi piazza un parziale di 9-0 che le permette di chiudere in avanti il primo quarto(25-17). Da qui in avanti, trascinata da Shenghelia, Zycic e Clayburn,sarà sempre in vantaggio andando all’intervallo lungo sul 45-39.