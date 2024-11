Ilrestodelcarlino.it - Orrore nell’appartamento, bastona il coinquilino e lo lega al termosifone

Bellaria (Rimini), 9 novembre 2024 – Quando i carabinieri sono entrati in quell’appartamento di Bellaria, lo hanno trovatoto alcon una lunga catena di ferro stretta attorno alla caviglia. Secondo quanto ricostruito, lui un 43enne, aveva trascorso in quelle condizioni tutto il giorno e forse anche quello precedente, come un cane, anzi peggio. A tenerlo segregato in quel modo inumano era stato il suo padrone di casa, un 50enne, di professione cuoco stagionale, che al momento si trova in carcere, difeso dall’avvocato Thomas Russo, accusato di maltrattamenti e denunciato a piede libero per sequestro di persona e possesso di droga. Nonostante fosse incatenato al, il 43enne è riuscito comunque a impossessarsi di un’agendina e a scriverci sopra una richiesta di soccorso.