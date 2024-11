Biccy.it - Ludovica Frasca torna a La Talpa dopo l’eliminazione in un ruolo inedito

è stata la prima vittima de La, ma chi pensava di non vederla più si sbaglia di grosso. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin insieme a Diletta Leotta, ha infatti raccontato che la sua permanenza nel reality continua.Chi è la mamma famosa (conduttrice Rai) dihttps://t.co/9PZhru5iDr #Verissimo #La— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 9, 2024“Fare Laè stata un’esperienza folle, anche se la cosa più folle è stata accettare di fare Striscia la Notizia, l’ho saputo il venerdì per il lunedì!“, ha esorditoda Silvia Toffain. “Fare televisione è sempre stato il mio sogno, mia mamma era una conduttrice. La guardavo da piccola e sognavo, anche se ho studiato molto per essere più quadrata, come voleva mio padre. Anche se non mi sono ancora laureata, sono un po’ fuori corso diciamo“.