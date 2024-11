Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa Battery cerca il colpaccio a Milano

Laè di scena oggi aalle 18, ancora in diretta su Raisport, dove all’Allianz Arena affronterà l’Allianz, quest’anno per la prima volta anche in Champions League. Stesso staff tecnico dello scorso anno guidato da Roberto Piazza ma con ben sette volti nuovi. Il figlio d’arte Davide Gardini, il centrale Edoardo Caneschi, il giovane libero Matteo Staforini e l’opposto Tommaso Barotto, 212 centimetri di potenza. Tre gli stranieri con lo schiacciatore giapponese Tatsunori Otsuka, il centrale canadese Jordan Schnitzer (bella sfida al centro coin il connazionale Demyanenko) oltre al campione olimpico Yacine Louati. A completare il roster il palleggiatore azzurro Paolo Porro (il vice è Nicola Zonta) e l’opposto belga Ferre Reggers e Damiano Catania. I leader e senatori del gruppo sono il capitano Matteo Piano al centro e lo schiacciatore Matey Kaziyski, eterno uomo simbolo di questo sport.