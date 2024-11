Ilrestodelcarlino.it - La vita bucolica è davvero esistita:. Marchetti la traduce in un bel libro

Alfieronon è solo il primo cittadino di Mercatello sul Metauro ma è anche uno dei custodi della memoria del bel borgo che tanti riconoscimenti di qualità turistica può vantare. Per proporsi con successo all’esterno però serve prima costruire un ricordo collettivo della comunità e in questoè maestro. Negli anni passati tra fascia da sindaco o tra i banchi della minoranza,ha più volte preso la penna in mano fermando su carta tanti aspetti delladel suo paese, consentendo di tramandare i ricordi di una Mercatello di inizio 900 con una importante attività di ricerca. La sua ultima fatica si chiama “Pietre vive e. nel silenzio - itinerari rurali nel comune di Mercatello sul Metauro“ e sarà presentato oggi nella chiesa di san Francesco alle 21, arricchito dalla proiezioni dei filmati dell’associazione Cine Foto Amatori Icoflash.