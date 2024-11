Lanazione.it - La boxe dilettanti sbarca oggi al Meucci. Lo show e il torneo

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Laalcon una giornata all’insegna dello sport. Oltre 80 atleti, fra ragazzi e adulti, provenienti da tutta l’Italia centrale disputeranno i tornei Sparring Io e IBA. L’appuntamento ha il patrocinio del Comune di Vernio ed è organizzato dalla Nuova Pugilistica Ponte di Mezzo di Sesto Fiorentino, con il presidente Massimo Masi e Massimiliano Sarti, atleta della società che abita a Vernio. Alper l’occasione sarà montato un vero e proprio ring, un quadrato di sei metri per sei. Dalle 10 alle 13 saranno i 50 ragazzi, dai 9 ai 13 anni, a salire sul ring per ilSparring IO di Gym, pratica sportiva dove il contatto è simulato. Dopo la pausa pranzo, alle 16, toccherà prima a una dimostrazione di tecnica e allenamento poi sarà il momento delIBA, legato al Comitato Olimpico, con 24di prima categoria per 12 incontri.