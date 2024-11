Gaeta.it - Il debutto di Bragaglia con il Cerveteri: un derby da vincere contro il Tarquinia

Facebook WhatsAppTwitter Andreafa il suo ingresso nel mondo del calcio a livello senior con la maglia del, città che rappresenta e che lo riabbraccia dopo la sua esperienza da giovane in Serie D con la Ternana. Il suo passaggio a questa categoria inferiore è motivato dalla necessità di conciliare gli impegni accademici con la passione calcistica. Questoavviene in undi grande importanzail, dove c’è l’attesa di un’ottima prestazione da parte del centrocampista, che porta con sé l’eredità del padre, un ex calciatore della stessa squadra.La scelta di scendere di categoriaLa decisione didi giocare per ilè influenzata da vari fattori, soprattutto il desiderio di essere vicino alla sua famiglia e proseguire gli studi.