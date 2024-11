Calciomercato.it - Cagliari-Milan, novità dell’ultim’ora: un altro debutto a sorpresa

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Ilsi appresta ad affrontare ilnel secondo anticipo del sabato: c’è unaSi avvicina il fischio d’inizio della sfida tra, con una clamorosa quanto inattesadi formazionedi formazione– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Cresce l’attesa per il fischio di inizio di, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A e secondo anticipo del sabato dopo la gara tra Como e Genoa (giocata giovedì), quella tra Lecce ed Empoli di venerdì sera e lo scontro salvezza tra Venezia e Parma delle 15.Quella tra le squadre di Davide Nicola e Paulo Fonseca sarà una partita comunque storica per ile per il calcio italiano, dato che si registrerà ilda titolare di Francesco Camarda, scelto dal tecnico del Diavolo per sostituire l’infortunato Alvaro Morata.