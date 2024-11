Sport.quotidiano.net - Atalanta: c’è l'Udinese al Gewiss, l’ex Samardzic punta una maglia da titolare

Bergamo, 9 novembre 2024 – Domani, domenica 10 novembre, alle 12.30 l’, terza con 22 punti, in casa contro l’cerca la settima vittoria consecutiva tra campionato e Champions, per chiudere nel migliore dei modi questo ciclo prima della terza e ultima sosta per le nazionali. Dea in una striscia di sei vinte e due pareggiate nelle ultime otto partite, con cinque vittorie consecutive in campionato contro Genoa, Venezia, Verona, Monza e Napoli. Per il lunch match di domani arriva alStadium unaaltalenante, ben posizionata con 16 punti in classifica dopo un avvio boom, ma reduce da cinque sconfitte nelle ultime sette giornate interrotte da due vittorie casalinghe contro Lecce Cagliari. “Non partiamo da sconfitti, ma sappiamo che l'è una squadra di assoluto valore.