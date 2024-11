Biccy.it - Annalisa incanta Los40 Awards e vince come ‘fenomeno dell’anno’

Lo scorso giugnoha pubblicato la versione spagnola di Sinceramente (che è ancora in top 100 su iTunes e Shazam Spagna). La cantante si è esibita proprio con questo pezzo ai prestigiosi Los 40, il più importante evento musicale spagnolo, al quale negli anni hanno partecipato anche Beyoncé, i Take That, James Blunt, Robbie Williams e i Tokio Hotel.Ieri serahato il pubblico dicon Sinceramente (Cuando Cuando Cuando) ed ha anche vinto il premiofenomeno europeo dell’anno. La nostra stella ha accettato il premio ed ha ringraziato tutti: “Sono molto emozionata e molto felice di stare qui e condividere il palco con voi. Siete un’ispirazione per me. Questa per me è una sorpresa, una meravigliosa sorpresa. Grazie a tutti, alla mia squadra che ha creduto in questa canzone e nel mio progetto.