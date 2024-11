Lanazione.it - Ancora scritte no-vax: imbrattato il Municipio, accuse contro De Caro

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Monsummano Terme (Pistoia), 9 novembre 2024 – Brutto risveglio ieri mattina per il sindaco di Monsummano Terme, Simona De, che ha trovato il muro del palazzo municipale macchiato dino-vax. Ad essere stati verniciati di rosso sono stati il portone di entrata dell’ufficio relazioni con il pubblico, che riportava la doppia V circoscritta da un cerchio tipica del gruppo dei “ViVi” oltre a due porzioni della facciata del palazzo municipale e la fiancata di una delle auto della polizia municipale. Sul posto ieri mattina anche i carabinieri della stazione di Monsummano per i rilievi. Un gesto fortemente motivato, dal momento in cui il rischio di essere riconosciuti è proporzionale al numero di telecamere da tempo installate in piazza IV Novembre, dove è accaduto il fatto. Se sull’auto dei vigili campeggiava la scritta “Vax = morte”, sul muro i messaggi sono statipiù forti.