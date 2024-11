Anteprima24.it - Una vita tra lavoro e carità: presentato il libro su Angelo Affinita

Tempo di lettura: 3 minuti“Non possiamo vivere senza guardare a ciò che viene dopo di noi” ha esordito Giovanni, consigliere della Fondazionee membro del CdA di SAPA, introducendo la figura di suo padre come un imprenditore illuminato e attento alla comunità. Haanche il videomessaggio del Vescovo di Assisi, autore della prefazione del volume, un momento di profonda riflessione sui valori di.Monsignor Domenico Sorrentino ha sottolineato comeabbia vissuto “unada protagonista, incarnando la gioia di vivere nel servizio agli altri, trovando in questo la base della vera felicità”. Questa testimonianza di Monsignor Sorrentino ha tracciato un quadro delladi, un esempio concreto di come ilpossa essere espressione di amore per il prossimo.