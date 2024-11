.com - Sport e impegno sociale, il percorso delle Volpi Rosse Menarini

(Adnkronos) – La prossima sfida in casa per leè dietro l'angolo. Domani, sabato 9 novembre, alle ore 15:30, la squadra di basket in carrozzina di Firenze torna in campo sul parquet del Palavalenti per affrontare il Crich Pdm Treviso. Nel girone di andata, sarà la seconda partita che il team di cestisti in sedia a rotelle di cuiè title sponsor da tredici anni disputerà fra le mura amiche del palazzetto dellocittadino. La cornice: quella del campionato 2024/2025 di Serie A Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, in cui si contendono il primato dieci formazioni italiane. Da metà ottobre ad oggi, lehanno già totalizzato un bis di vittorie. L'ultima, contro la Dinamo Lab Sassari, ha visto gli atleti di coach Antonino Savio Favano trionfare per 63-71 su un avversario tutt'altro che facile.