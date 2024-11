Digital-news.it - Serie B 2024/25 - Diretta Esclusiva DAZN 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

È il derby lombardo tra Mantova e Cremonese l'appuntamento della 13^del Campionato diBKT visibile suanchemodalità gratuita Il match al Martelli che andrà in scena sabato 9 novembre alle 17.15 vedrá il Mantova alla ricerca di una vittoria che manca dal 22 settembre, quando ha battuto il Cittadella per 1-0, e la squadra allenata da Corini, attualmente quinta in classifica, scendere in campo con l’obiettivo di avvicinarsi alla vetta, occupata dalla capolista Pisa.Gli appassionati dellaBKT avranno così la possibilità di seguire il match anche in modalità gratuita e commentare live con la community di tifosi le azioni dei giocatori in campo grazie alla funzionalità diFanZone, che permette di condividere messaggi, emoticon, sticker, GIF, e partecipare a sondaggi dedicati.