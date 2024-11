Liberoquotidiano.it - Sciopero dei trasporti, venerdì 8 novembre da incubo: chi si ferma (e in che ore)

Si prospetta undi passione e disagi, da Nord a Sud, per via dellonazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. L'agitazione, indetta dai principali sindacati del trasporto pubblico tra cui Cub, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil non prevede fasce di garanzia. La ragione principale dello stop è il rinnovo del contratto, che è scaduto il 31 dicembre del 2023. I sindacati però lamentano infrastruttuere inadeguate, tagli alle risorse e un servizio insoddisfacente per gli utenti.