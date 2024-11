Riparte Federico Buffa Talks | stasera su Sky la puntata con Alessandro Del Piero

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

, la produzione originale Sky Sport condotta daFerri, direttore responsabile Sky Sport,, venerdì 8 novembre su Sky e in streaming su Now. Lo scrive l’emittente in una nota. Il protagonista dell’ottavasaràDelche si racconta in occasione del suo 50° compleanno, domani 9 novembre. Recordman con la maglia della Juventus e campione del mondo nel 2006 con la Nazionale di Marcello Lippi, Delè tra i più grandi interpreti della storia del calcio italiano e non solo. Nato a Conegliano, in provincia di Treviso, inizia a Padova, in Serie B, prima che GiamBoniperti lo porti alla Juventus. Ed è in bianconero che nasce una vera e propria leggenda del calcio italiano e internazionale. Diciannove stagioni a Torino, con il record di presenze (705) e di gol (290), nelle quali Pinturicchio vince tutto, collezionando anno dopo anno trofei da assoluto protagonista, compresa la Champions League del 1996 e la successiva Coppa Intercontinentale, risolta con un suo gol.