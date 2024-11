Ilnapolista.it - Pistocchi: «Lukaku ha bisogno di un attaccante vicino. Inzaghi ha migliorato l’Inter spendendo meno di Conte»

Maurizioè intervenuto nella trasmissione radiofonica Radio Punto Nuovo e ha parlato di Inter-Napoli, match che andrà in scena domenica prossima.Il giornalista ha riferito: «Inter-Napoli è una partita diversa da tutte le altre. Il Napoli viene da una brutta sconfitta, quindi sarà un test probante. A Milanodovrà correggere le cose che non hanno funzionato contro l’Atalanta. Indifferentemente dal risultato, il Napoli resta da Scudetto ma in potenziale. La rosa è forte e l’assenza di coppe incide in positivo. E poista dimostrando di non essere un ideologo fissato sulle proprie idee, anzi è andato incontro ai giocatori. Serve solo limare qualcosa, visto che all’Atalanta non è servito molto per mettere in crisi il Napoli.ha visto la partita e cercherà di ripetere quanto fatto da Gasperini.