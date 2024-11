Anteprima24.it - Omicidio Vassallo, Cipriano pronto a rispondere al Gip: Cagnazzo da ieri in ospedale per un malore

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiDovrebbe comparire già nella giornata di domani davanti al gip del Tribunale di Salerno, Giuseppe, uno dei quattro arrestati nell’ambito dell’inchiesta legata all’di Angelo. L’imprenditore, detenuto danella casa circondariale di Fuorni, a Salerno, questa mattina ha incontrato il suo legale Giovanni Annunziata, concordando la strategia difensiva. Da quanto si apprende il 56enne èalle contestazioni che gli vengono mosse dalla Procura di Salerno, confermando la versione già resa in passato in sede d’interrogatorio. Nel frattempo si trova inil colonnello Fabiocoinvolto anche lui nell’inchiesta del Ros di Roma e della Procura di Salerno sull’del sindaco-pescatore di Pollica., quando i militari gli hanno consegnato l’arresto ha accusato uned è stato deciso che fosse opportuno trasferirlo nell’militare piuttosto che in carcere.